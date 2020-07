Xbox Showcase Games : une heure de programme, et exclusivement des jeux Xbox Showcase Games : une heure de programme, et exclusivement des jeux

On reste du coté de Microsoft avec un mot d'Aaron Greenberg qui vient confirmer que le Xbox Showcase Games du 23 juillet sera, comme son nom l'indique, 100% consacré aux jeux pendant environ une heure, et qu'il n'y aura absolument rien concernant le hardware et le business (prix, date...), renvoyant à la rumeur d'un second show en août qui permettra de dévoiler la Lockhart.



On ajoute à cela que le Showcase sera diffusé en 1080p/60FPS, mais qu'une version 4K/60FPS sera proposée seulement quelques minutes après.