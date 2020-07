Xbox One : Microsoft dément la fin de production Xbox One : Microsoft dément la fin de production

C'est via Twitter que Microsoft a finalement démenti les rumeurs d'une fin de production pour la Xbox One, attestant notamment que la Xbox One S restait un produit actif mais qu'une modification dans les numéros de référence a dû poser quelques couacs chez certains détaillants qui évoquaient une fin de stock.



Pas de précisions quant à la Xbox One « standard » et la Xbox One X mais probable qu'il en soit de même, du moins pour la seconde.