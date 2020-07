Même sous confinement, Pokémon GO a continué de rapporter de l'argent (et même encore plus)

fête ses 4 ans d'existence et si certains n'en parlent plus comme d'un phénomène de société, le titre continue d'être l'un des jeux les plus joués mondialement aussi bien sur iOS que Android, et a surtout le mérite de s'adapter parfaitement aux mauvaises situations.Car bien du monde même chez les fans pariaient sur une baisse majeure des revenues par deux faits majeurs : une gigantesque vague de bans qui a affecté la quasi-totalité des tricheurs (les fameux « fly ») et bien entendu le confinement qui n'est pas en bonne adéquation avec ce type de jeu. Malin, Niantic s'est alors retroussé les manches pour démultiplier les events, ajouter des fonctionnalités pour permettre de jouer plus facilement même chez soi et même ajouter la possibilité de faire des raids à distance.Résultat, Sensor Tower affiche le meilleur premier semestre de l'histoire du jeu avec 445 millions de dollars en revenus, pour un total de 3,6 milliards depuis juillet 2016. Et entre un GO Fest payant qui cette fois concernera tous les joueurs (actuellement 700.000 tickets vendus à travers le monde, à 17 balles le pass) et encore tout un tas d'ajouts à venir d'ici la fin d'année dont les débuts de la 6G et les Méga-Evolution, le cap des 4 milliards de dollars n'est plus qu'une formalité.Malgré l'énorme succès du jeu, on se doit de parler de son plus gros concurrent actuel :a tapé les 540 millions de dollars, certes en 10 mois… mais uniquement au Japon.