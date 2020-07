Amazon signe une série TV Fallout [UP] Amazon signe une série TV Fallout [UP]

Petite surprise du jour : Amazon Studios qui doit continuer d'abreuver son catalogue Prime annonce une série Fallout, en collaboration avec Bethesda et la société de production Kilter Films, connue pour avoir participé sur de gros morceaux comme Westworld et Person of Interest.



Et c'est tout, mais si la qualité est au rendez-vous, c'est un nouveau bon coup pour Amazon Prime qui continue de grimper en puissance, toujours prêt à faire un peu d'ombre à Netflix.



UPDATE



- Le duo Westworld (Jonathan Nolan et Lisa Joy) sera à la réalisation.

- Souhaite garder le ton de la franchise, à savoir quelque chose de sombre mais qui sait exploiter l'humour et la dérision quand il faut.