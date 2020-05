Capcom met à jour ses données softwares (dont un RE7 bien endurant) Capcom met à jour ses données softwares (dont un RE7 bien endurant)

Comme après chaque gros bilan fiscal, Capcom a mis à jour sa base de données pour toujours faire la transparence face aux ventes de ses différents produits, avec toujours en maître d'affiche l'indécent Monster Hunter World qui finira par dépasser les 16 millions de ventes sur la longueur, sans même parler des ventes de l'extension (pour Iceborne, c'est un mixe des ventes dématérialisées et de la GOTY en boîte).



Remarquons aussi que si l'on met de coté les portages HD, Resident Evil 7 va devenir le plus gros succès de la série en dépassant bientôt le 6 (et le 5, qui reste à 7,6 millions).



(Entre parenthèse le gain pour la précédente année fiscale)

(Ne sont indiqués que les jeux qui ont gagné au moins 100.000 ventes durant l'année fiscale)

(Chiffres arrêtés au 31 mars 2020)



MONSTER HUNTER :

- Monster Hunter World : 15,7 millions (+800.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 5,2 millions (+2 millions)

- Monster Hunter Generations Ultimate : 3,6 millions (+200.000)



RESIDENT EVIL :

- Resident Evil 6 (PC/PS3/360) : 7,5 millions (+100.000)

- Resident Evil 7 : 7,5 millions (+500.000)

- Resident Evil 2 Remake : 6,6 millions (+600.000)

- Resident Evil Revelations 2 : 2,6 millions (+100.000)

- Resident Evil HD (PC/PS3/360) : 2,6 millions (+200.000)

- Resident Evil 6 (PS4/One) : 2 millions (+100.000)

- Resident Evil 4 (PS4/One) : 1,7 million (+100.000)

- Resident Evil 5 (PS4/One) : 1,7 million (+100.000)



AUTRES :

- Street Fighter V : 4,5 millions (+400.000)

- Devil May Cry 5 : 3,5 millions (+400.000)

- Devil May Cry 4 SE : 1,5 million (+100.000)

- Okami HD : 1,2 million (+100.000)

- Street Fighter 30th Anniversary : 1,2 million (+100.000)

- Mega Man 11 : 1,2 million (+100.000)



LES SÉRIES LES PLUS POPULAIRES DE CAPCOM :



- Resident Evil : 98 millions (+3 millions)

- Monster Hunter : 63 millions (+3 millions)

- Street Fighter : environ 44,5 millions (+500.000)

- Mega Man : 36 millions (+1 million)

- Devil May Cry : 22 millions (+1 million)

- Marvel VS Capcom : 9,4 millions (+100.000)

- Ace Attorney : 7,5 millions (+200.000)

- Dragon's Dogma : 5 millions (+100.000)

- Okami : 3 millions (+200.000)