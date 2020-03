Xbox SX : la manette montre ses courbes Xbox SX : la manette montre ses courbes

Après la console elle-même, Microsoft s'attarde maintenant sur les courbes de la manette Xbox Series X qui, il faut le reconnaître, se rapproche visuellement de ce que l'on connaît déjà même si, il faut encore le reconnaître, le pad Xbox One reste réputé pour sa qualité de prise en main.



Cela n'empêchera pas quelques améliorations évidentes, comme :



- une taille un poil réduite

- des gâchettes légèrement modifiées

- une croix directionnelle refaite

- la désormais indispensable fonction Share

- passe en USB-C



On tient en tout cas à rappeler que quoi qu'il arrive, si vous êtes possesseur d'une Xbox One et que vous craquez en fin d'année pour la SX, conservez vos anciens pads qui seront tous rétrocompatibles (dont les Elite). L'inverse est d'ailleurs valable : le pad SX est compatible Xbox One, PC et mobiles.