Death Stranding arrive le 2 juin sur PC

On nous l'avait promis pour cet été et ce sera même un peu avant : Kojima Productions et 505 Games (exceptionnellement en charge de l'édition) annonce quesortira le 2 juin sur PC, aussi bien sur Steam que l'Epic Games Store.En bonus :- Nouveau mode photo.- Rehausse du frame-rate.- Compatible multi-écran.- Un nouveau chapeau qui parlera aux fans de Valve.