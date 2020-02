Le Fighter Pass 2 sera le point final du suivi de Super Smash Bros Ultimate Le Fighter Pass 2 sera le point final du suivi de Super Smash Bros Ultimate

Masahiro Sakurai s'est entretenu avec Famitsu pour faire un point sur l'avenir de Super Smash Bros. Ultimate (et accessoirement le sien) avec un premier mot d'ordre : le « Fighter Pass 2 » sera probablement le dernier morceau de contenu pour cet épisode de tous les records. Après quoi, il sera peut-être temps de penser au futur… du genre le prochain épisode ?



Quoi qu'il en soit, voici ce qui ressort de cet échange :



- Comme déjà annoncé, les six personnages sont déjà signés : inutile de harceler ce pauvre homme sur les réseaux sociaux.

- C'est après cette demi-douzaine de nouveaux combattants que le « travail sur Ultimate prendra fin ».

- C'est encore Nintendo qui a décidé de l'identité des six persos. Sakurai valide, peut éventuellement refuser une proposition s'il considère que cela ne fonctionnera pas, mais a toujours suffisamment d'idées pour chacun.



Et deux mots pour la fin :



« Je ne peux travailler sur autre chose pendant que je suis sur Smash Ultimate. Fondamentalement, la perspective d'un nouveau jeu dirigé par moi [autre que Smash] disparaît progressivement, mais cela ne me dérange pas. »



« Je n'ai jamais travaillé pour le simple désir de réaliser de nouveaux titres. Je travaille juste pour rendre les autres heureux. »