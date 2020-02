Miracle : EA donne enfin les clés de la franchise Need for Speed à Criterion (Next Gen) Miracle : EA donne enfin les clés de la franchise Need for Speed à Criterion (Next Gen)

Ghost Games a eu sa chance mais après trois essais peu concluant sur cette génération de consoles, même si le dernier Heat était loin d'être dramatique, les jeux semblent fait : Electronic Arts compte restructurer complètement le studio qui deviendra, après approbation suédoise, « EA Gothenburg », une branche spécialisée dans l'ingénierie et le soutien aux autres équipes sur la maîtrise du moteur Frostbite.



Et que va t-il se passer pour Need for Speed ? Hé bien le miracle attendu depuis des années va enfin avoir lieu : EA confirme que Criterion va désormais être aux commandes de la franchise pour les épisodes à venir sur la prochaine génération, gonflant justement ses effectifs avec 30 employés créatifs de Ghost Games.



Bon, ça fout en l'air tout espoir d'un retour de Burnout, c'est certain, mais on peut désormais espérer la remise en grâce d'une franchise qui n'a pas réussi à marquer les esprits depuis peut-être Need for Speed : Hot Pursuit en 2010… justement développé par Criterion.