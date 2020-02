Pokémon Epée & Bouclier : Nintendo balance le responsable des fuites pré-lancement Pokémon Epée & Bouclier : Nintendo balance le responsable des fuites pré-lancement

On se souvient tous qu'il n'y a pas eu besoin d'attendre le lancement de Pokémon Epée & Bouclier pour tout savoir du jeu, incluant les représentants du Pokédex, le cheminement, des choses qui n'avaient pas encore été annoncées, etc.



Une grosse fuite qui n'est pas non plus une première dans l'industrie mais qui fut suffisamment énervante pour Nintendo qui a envoyé ses meilleurs ninjas pour débusquer le coupable, balancé aujourd'hui sur la place public via un communiqué officiel de la part de la Pokémon Company, faisant savoir que l'origine venait du site portugais FNintendo (pas de mauvaise blague, svp).



Soucieux de maintenir au mieux le contenu de ses produits jusqu'à la sortie (et accessoirement éviter certaines formes de bad buzz, reconnaissons-le), la firme a donc naturellement opté pour un bon vieux blacklistage, sans aller jusqu'aux poursuites, surtout après les excuses du dit site qui a annoncé cesser toute collaboration avec le rédacteur incriminé.