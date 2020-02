[LEAK] Les anciens Kingdom Hearts arriveront sur One dans une dizaine de jours [LEAK] Les anciens Kingdom Hearts arriveront sur One dans une dizaine de jours

On se demandait encore hier quand arriveront les différentes compilations Kingdom Hearts sur Xbox One et il semble que la date vient de tomber avant la déclaration officielle, une fois encore par un auto-leak du Microsoft Store qui annonce une arrivée le 17 février de Kingdom Hearts 2.8. Autant dire qu'il devrait en être de même pour la 1.5 & 2.5 ou sinon rien n'a de sens.



Notons que si confirmé, tout cela arrivera une semaine avant le DLC ReMind du III, déjà disponible sur PS4.