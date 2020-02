Platinum Games ''4'' : début du teasing

Que les rumeurs soient vraies ou non concernant un remaster desur Switch et PS4, toujours est-il que Platinum Games doit normalement cette année révéler un premier projet auto-édité et il semble que le teasing vient de débuter.Le développeur vient en effet d'ouvrir un site officiel « Platinum Four » avec un simple « 4 » qui n'est pas d'une grande éloquence pour le moment. Certains misent néanmoins sur le fait que ce chiffre signifie peut-être le quatrième projet en cours dans les locaux, avecet la rumeur évoquée juste au dessus.Patience donc, mais probable qu'on en sache plus très rapidement.