Pas de Resident Evil 3 Remake aux Game Awards Pas de Resident Evil 3 Remake aux Game Awards

Les Game Awards, c'est pour la semaine prochaine et Geoff Keighley ne devra pas tarder à commencer ses divers teasers, évoquant déjà que le show proposera 10 annonces (on parle bien de 10 jeux non annoncés, en plus d'autres trailers), mais que hormis le premier projet de Wolfeye Studios (des anciens d'Arkane), rien d'autres n'a fuité.



Et si l'on ignore si l'homme pense à Crash Bandicoot Worlds et Metroid Prime Trilogy HD, il se montre plus éloquent sur un certain projet de Capcom :



« Il n'y a aucun plan pour proposer quoi que ce soit en rapport avec Resident Evil 3 durant les Game Awards. »



De quoi rebondir sur un sous-entendu taquin de l'insider ZhugeEx : Resident Evil 3 Remake pourrait en fait être officialisé AVANT le show (donc avant le jeudi 12 décembre).