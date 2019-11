Capcom met à jour ses données softwares (dont Okami HD qui passe le million) Capcom met à jour ses données softwares (dont Okami HD qui passe le million)

Quelques temps après avoir dévoilé ses revenus fiscaux, Capcom a mis à jour sa liste de données software avec un miracle dans le lot : Okami HD a enfin passé le million de ventes, chose qui doit résonner au loin dans le cerveau de Kamiya, lui qui souhaite toujours faire une suite.



Voici donc la liste des jeux qui ont gagné un peu plus de poids en ventes, en notant qu'on ne parle ici que des versions individuelles (sans Super, Ultra, portage HD, remaster…) :



- Monster Hunter World : 14,1 millions (1 million)

- Resident Evil 2 Remake : 4,7 millions (+ 200.000)

- Street Fighter V : 3,9 millions (+ 200.000)

- Devil May Cry V : 2,7 millions (+ 200.000)

- DuckTales Remastered : 1,4 million (+ 200.000)

- Resident Evil 7 : 6,8 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 6 (PS3/360) : 7,4 millions (+ 100.000)

- Monster Hunter Generations Ultimate : 3,3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 6 HD : 1,8 million (+ 100.000)

- Resident Evil 4 HD : 1,6 million (+ 100.000)

- Ultra Street Fighter IV : 1,4 million (+ 100.000)

- Marvel VS Capcom Infinite : 1,4 million (+ 100.000)

- Okami HD : 1 million (N)

- Monster Hunter World Iceborne : 2,8 millions (N)

- Street Fighter 30th Anniversary : 1 million (N)





Et maintenant les 10 plus grands succès de l'histoire de Capcom, en comptant cette fois toutes les versions (ainsi que Iceborne dans le cas de Monster Hunter World) :



1) Monster Hunter World : 16,9 millions

2) Street Fighter II : 14,05 millions

3) Resident Evil 5 : 11,2 millions

4) Resident Evil 6 : 9,2 millions

5) Street Fighter IV : 9,1 millions

6) Monster Hunter 4 : 8,3 millions

7) Monster Hunter Generations : 7,6 millions

8) Resident Evil 4 : 7,5 millions

9) Resident Evil 7 : 6,8 millions

10) Monster Hunter Freedom 2 : 6,2 millions