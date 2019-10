Ubisoft confirme que ses jeux reportés sortiront (aussi) sur PlayStation 5 et Xbox Scarlett Ubisoft confirme que ses jeux reportés sortiront (aussi) sur PlayStation 5 et Xbox Scarlett

Ubisoft a confirmé ce qui pouvait tenir de l'évidence vu les dernières nouvelles : Watch Dogs, Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine sortiront tous sur PlayStation 5 et Xbox Scarlett, avec les améliorations techniques qui vont avec, tout en disposant de leurs versions PS4 & One (et PC, évidemment).



Une preuve supplémentaire que la garantie de rétrocompatibilité entre les deux machines n'empêcheront pas des versions boîtes dédiées sur Next Gen, ce qui est quelque part logique pour des raisons marketing, surtout pour des sorties simultanées.



Et même si ce n'est pas encore confirmé, cela sera probablement aussi le cas d'un certain Assassin's Creed Kingdom en rumeur.