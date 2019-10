Xbox All Access : la nouvelle directrice de Xbox France confirme que l'offre arrivera chez nous Xbox All Access : la nouvelle directrice de Xbox France confirme que l'offre arrivera chez nous

Discutant avec nos confrères de JVC, Ina Gelbert (récemment promue à la tête de Xbox France) a confirmé que des choses étaient à l'étude pour proposer l'offre Xbox All Access dans notre pays, attestant tout de même que cela réclamerait plusieurs choses à mettre en place aussi bien en terme de marketing que dans les dossiers à gérer (avec les banques notamment), mais que tout était sur la bonne voie pour garantir que ça arrivera bien à un moment ou l'autre.



Déjà signé pour trois territoires (USA, UK et Australie), l'offre se présente comme un système d'abonnement équivalent à ce que l'on trouve par exemple dans le monde mobile : vous payer un abonnement (qui inclus le Xbox Game Pass Ultimate) pendant 24 mois pour repartir de suite avec votre Xbox One.



- Xbox One S All-Digital : 19,99$ par mois

- Xbox One S : 22,99$ par mois

- Xbox One X : 30,99$ par mois



(Note : il est possible que les prix soient moins chers chez nous, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate étant légèrement moindre en euros qu'en dollars)



Pour rappel, le plus intéressant dans l'affaire sera la possibilité en cas de souscription d'échanger 12 mois plus tard sa One X contre une Scarlett sans payer de frais supplémentaires, du moins dans les conditions de ce modèle : pour la One S et la All-Digital, ce sera 16 mois d'attente, avec un supplément à régler.