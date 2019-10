Dragon Quest I, II & III en boîte sur Switch Dragon Quest I, II & III en boîte sur Switch

Toujours pour aider les résistants anti-dématérialisés, Square Enix annonce une version boîte pour la trilogie Roto de Dragon Quest sur Switch, donc incluant les trois premiers épisodes de la franchise (tous refaits mais assez proche du rendu mobile), avec une sortie prévue le 24 octobre en import via PlayAsia. Comme de coutume, les textes US seront disponibles pour ceux qui n'ont pas envie de se mettre au chinois ou coréen.



39,99$ tout de même pour l'objet, et ceux qui préfèrent privilégier un seul épisode (le troisième au hasard) peuvent en rester au dématérialisé sur l'eShop européen.