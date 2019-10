Après Panzer Dragoon, Forever Entertainment annonce les remakes de House of the Dead 1 & 2

Forever Entertainment semble avoir trouvé un bon filon : vu que SEGA ne veut pas faire de remakes de ces licences cultes, autant faire un petit deal pour s'en occuper. Ce fut déjà le cas pour(le premier arrivera cet hiver sur Switch) et voilà qu'on nous confirme qu'il en sera de même pour les deux premiersLes jeux seront toujours entre les mains de MegaPixel Studio (qui s'occupe déjà des Panzer) et on parle à nouveau de vrais remakes graphiques, dont le premier sortira « d'ici fin 2020 » avec un premier aperçu « dans les prochains mois ».Aucun support n'a en revanche encore été annoncé.