Espagne : l'excellente performance de Zelda : Link's Awakening (+ chiffres de la Switch Lite)

Pour sortir un peu de l'UK et plus rarement de la France, c'est maintenant du coté de l'Espagne que l'institut locale est venue nous fournir quelques données pour fêter le récent lancement de The Legend of Zelda : Link's Awakening.



Apprenez donc que :



- Ce remake est le deuxième meilleur lancement de l'année, juste derrière celui de Kingdom Hearts III (59.000 ventes à sa sortie).

- Quatrième meilleur lancement pour un jeu Switch depuis 2017 (derrière Pokémon Let's Go, Smash Bros Ultimate et Super Mario Odyssey).

- Celui qui ferme le top 5 est évidemment Breath of the Wild (300.000 ventes depuis sa sortie).



- Pour sa sortie, la Switch Lite tape à 7550 unités auxquels se rajoutent 3400 Switch « standard ». Une belle performance pour ce marché : la même semaine, la PS4 a fait 2800 ventes (600 pour la Xbox One).