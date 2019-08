[LEAK] Need for Speed : premières informations [LEAK] Need for Speed : premières informations

Moins de 24 heures avant l'annonce officielle, Need for Speed voit débouler façon leak ses premières informations avec déjà un titre officiel (« Need for Speed Heat ») et deux visuels même si on ne comprend pas trop ce que représente celui en violet tout fluo.



Et pour les choses à retenir :



- Pas de connexion obligatoire : retour du bouton pause

- Modification dans le système de drift, désormais plus souple

- Retour des pièces de tuning à débloquer (comme le reboot de 2015)

- Disparition des « Speed Cards » (et des micro-transactions ?)

- Formule à l'ancienne : pas de off-road

- Monde ouvert néanmoins

- Pas de cycle jour/nuit temps réel mais l'heure différera bien en fonction des courses

- Effet météo (la pluie quoi)

- Présence des forces de l'ordre même en mode libre (dont des hélicos)

- Retour de la jauge des dégâts et des stations essence de Rivals

- Progression non-linéaire (également façon Rivals)

- Ambiance 80s

- Il y a un scénario, mais décrit comme beaucoup plus sérieux



- Graphismes plus proches du reboot de 2015 (ce qui est ironiquement une bonne nouvelle : le jeu était magnifique et plus beau que celui de 2017)