Capcom ne prévoit aucun AAA majeur (autre que MHW Iceborne) pour cette année fiscale Capcom ne prévoit aucun AAA majeur (autre que MHW Iceborne) pour cette année fiscale

On pensait Capcom sur une croissance nette, et ils le sont finalement avec des résultats supérieurs aux objectifs, mais tout espoir d'un gros premier trimestre 2020 vient de disparaître : oubliez Resident Evil 8, Resident Evil 3 Remake, New Onimusha, Dino Crisis ou ce que vous voulez.



L'éditeur vient en effet de déclarer que, exception faite de Monster Hunter World : Iceborne, aucun titre majeur ne devrait sortir pour cette année fiscale qui couvre du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, ce qui n'empêche pas de souhaiter encore plus de ventes que les années précédentes, mais visiblement en partie grâce à des revenus numériques : on nous évoque un ratio de 82,5 % en faveur du dématérialisé.



Tout juste allons nous espérer un éventuel Onimusha 2 Remaster, voir la surprise d'un nouveau Mega Man X qui, comme Mega Man 11, pourrait rebondir sur les dernières compilations.