Capcom signe un nouveau record de bénéfices

Pour les neuf premiers mois de la précédente année fiscale (d'avril à décembre 2017), Capcom réalisait un record de bénéfices. En 2018, ce même record a été totalement explosé avec un CA en hausse de 28,3 % (61 milliards de yens) et un bénéfice opérationnel qui lui double presque (+92 %, soit 13,461 milliards de yens).



Dans cette période, l'évidente aide à la performance est incarnée par les ventes sur la longueur de Monster Hunter World (et la version PC) qui cumule à plus de 10 millions d'unités livrés à travers le monde, et l'éditeur se félicite également du lancement occidental de Monster Hunter Generations Ultimate sur Switch qui a vraisemblablement trouvé son public, sans qu'on en connaisse encore les chiffres.



Pour le reste et en vrac, on nous parle de « ventes solides » pour Mega Man 11 mais aussi Red Dead Redemption 2 (car oui, Capcom en est le distributeur au Japon), ainsi qu'une « performance remarquable » pour les compilations Mega Man X Legacy.



Pour les actuels trois derniers mois de l'année fiscale, Capcom a pu compter sur la sortie d'Onimusha Remaster mais aussi et surtout de Resident Evil 2, distribué à 3 millions d'unités la semaine de son lancement. C'est certes deux fois moins que Monster Hunter World l'année dernière, mais là où ce dernier était l'unique gros jeu de Capcom pour démarrer l'année, l'éditeur pourra cette fois compter sur le renfort d'un certain Devil May Cry 5 en mars.





UPDATE :



Après précisions du communiqué de Capcom, Monster Hunter World, c'est maintenant 11 millions.