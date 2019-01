Resident Evil 2 : date du mode Ghost Survivors Resident Evil 2 : date du mode Ghost Survivors

Le mode bonus de Resident Evil 2 ne se fera pas attendre trop longtemps : Capcom annonce que « Ghost Survivors » arrivera en MAJ (gratuite) ce 15 février sur les trois supports.



Le concept est simple puisqu'il s'agit de vivre trois sous-histoires en mode « What if », donc plus exactement ce qui serait arrivé à certains personnages s'ils avaient réussi à fuir Raccoon City. Les trois personnages en question sont la fille du maire, Kendo l'armurier et l'un des soldats qui a fait face à William Birkin.



Si promesse est tenue, ces histoires seront l'occasion de rencontrer des ennemis non-vus dans l'histoire principale.