13 Sentinels : le prologue confirmé 13 Sentinels : le prologue confirmé

Frappé par un conséquent retard, 13 Sentinels : Aegis Prologue va prouver que le développement progresse suffisamment bien (sur PS4 en tout cas, la version Vita ayant été annulée) avec la confirmation d'un prologue qui arrivera le 14 mars au Japon pour moins de 10€, offrant les trois premières heures de jeu et un accès aux 13 personnages de l'histoire.



Note :

Pour les intéressés, notez bien que le transfert de sauvegarde vers la version finale n'est PAS au programme.



Il existera de multiples manières d'accéder à ce prologue :



- A l'unité en dématérialisé (980 yens).

- En bonus dans le bundle incluant une mini-OST et un artbook (2980 yens).

- En bonus dans le nouveau bundle Odin Sphere incluant une mini-OST et le jeu (3980 yens).

- En bonus dans le nouveau bundle Dragon's Crown Pro incluant une mini-OST et le jeu (3980 yens).



Dans tous les cas, vous repartirez également avec un thème PSN et l'avatar qui va avec.



Enfin, Atlus donne rendez-vous ce jeudi pour un nouveau trailer.