Sekiro : Shadows Die Twice a sa date de sortie Sekiro : Shadows Die Twice a sa date de sortie

Activision comptait probablement garder la surprise pour les jours à venir mais Steam vient de leur couper l'herbe sous le pied en affichant une date de sortie pour Sekiro : Shadows Die Twice (et la possibilité de le précommander) : 22 mars 2019.



Les dates Steam sont rarement lâchées au hasard donc pour les fans de From Software, vous pouvez déjà cocher la date sur votre calendrier, vu qu'il en sera probablement de même pour les versions PlayStation 4 et Xbox One.



UPDATE

- A peine le temps de poster, l'information est officiellement confirmée par From Software.



UPDATE 2

- Nouvelles images.

- Visuel de l'édition collector comprenant le jeu, un steelbook, une statuette et autres.