Une PS4 Pro ultra limitée pour fêter les 500 millions de PlayStation vendues

distribués

ventes

Les collectionneurs sont prévenus à l'avance : le 24 août sortira une PS4 Pro en édition limitée (seulement 50.000 exemplaires à travers le monde) et ce afin de fêter le cap des 500 millions de PlayStation vendues depuis le lancement de la première dans les années 90, incluant également les deux modes et leurs variantes sur le chemin.- Cette PS4 sera vendue 500€- Embarquera un disque dur de 2To, la PS Camera et un socle vertical- Chaque exemplaire sera gravé avec son numéro unique- La Dual Shock pourra être achetée à partAjoutons enfin que si Sony se revendiquait de 82,2 millions de PS4au 30 juin dernier, lessont elles précisément à 81,2 millions à la date arrêtée du 22 juillet.