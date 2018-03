Sea of Thieves : plus de 2 millions de joueurs Sea of Thieves : plus de 2 millions de joueurs

Microsoft peut se féliciter du lancement de Sea of Thieves : en un peu plus d'une semaine, le titre vient de franchir la barre des 2 millions de joueurs à travers le monde, ce qui ne représente aucunement les ventes vu que l'on doit inclure le Game Pass (et les comptes associés par consoles).



Dans tous les cas, le titre a donc attiré les curieux et Microsoft revendique d'ailleurs qu'il s'agit déjà de la meilleure vente de la (courte) histoire de son Windows Store sur PC.



On rappelle que le titre a accueilli une grosse MAJ pour corriger l'essentiel des premiers problèmes, et que Rare continue de s'atteler à la tâche pour corriger le reste en attendant la présentation de la première MAJ de contenu, normalement prévu en juin.