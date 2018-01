SEGA : House of the Dead fait son retour SEGA : House of the Dead fait son retour

Disparu de l'actualité depuis la préquelle « Overkill » sortie il y a déjà 9 ans sur Wii, la franchise The House of the Dead fera officiellement son retour cette année comme vient de l'annoncer SEGA avec l'arrivée de la borne Arcade House of the Dead : Scarlet Dawn.



On ignore encore le statut du jeu (spin-off, reboot, suite ?) qui tournera sous Unreal Engine 4 avec évidemment le gun qui va avec et un siège vibrant. Notons également la présence sur ces visuels de Chariot, l'un des boss du tout premier épisode.



La phase de test aura lieu ce mois-ci au Japon (du 19 au 21 janvier) donc préparez vous à en voir davantage sous peu.