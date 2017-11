Switch : Square Enix évoque ses ambitions futures Switch : Square Enix évoque ses ambitions futures

Lors d'une session de Questions/Réponses qui a suivi son rapport fait aux investisseurs, Square Enix a partagé quelques mots sur ses orientations et plus exactement ses ambitions du coté de la Nintendo Switch.



L'éditeur avait déjà annoncé ne pas se mettre de barrière quant à l'arrivée de telle ou telle licence sur la console hybride, mais le PDG Yosuke Matsuda rajoute aujourd'hui ses intentions de pousser le catalogue avec à la fois la création de nouvelles licences, mais également quelques résurrections. Matsuda rajoute que la Switch est désormais la machine idéale pour accueillir les « titres de taille moyenne dans lesquels nous excellons ». Dans cette catégorie, la console aura droit durant le premier semestre 2018 à The Lost Sphear, Dragon Quest Builders ainsi que Project Octopath Traveler.



Bonus :

Square Enix attendra le premier trimestre 2018 pour commencer à lâcher de nouvelles dates de sortie sur ses futurs projets. Espérons que cela inclus Dragon Quest XI (version occidentale) et Kingdom Hearts III, tous deux signés pour 2018 mais sans plus de précision pour le moment.