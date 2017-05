Charts UK : Mario Kart 8 Deluxe fait un meilleur lancement que MK8 et MK7 Charts UK : Mario Kart 8 Deluxe fait un meilleur lancement que MK8 et MK7

L'institut Chart-Track livre son rapport sur les ventes de la semaine dernière au Royaume-Uni, toujours sans chiffre mais qui n'empêche pas d'analyser l'ensemble.



Ainsi, Mario Kart 8 Deluxe s'empare sans problème de la première place, avec quelques informations notables à signaler :



- Sur ce territoire pas vraiment affilié à Nintendo, c'est la première fois depuis 2011 (Pokémon Noir & Blanc) qu'un jeu first-party est à la première place.

- Il faut même remonter à 2008 (Mario Kart Wii) pour voir le plombier au sommet du classement.

- Les chiffres du lancement sont meilleurs que Mario Kart 8 et Mario Kart 7, mais un peu en dessous de Mario Kart Wii (206.000 à la sortie).



Les autres détails proviennent également de la Switch avec Zelda : Breath of the Wild qui augmente son quota de 68 % grâce au renouvellement des stocks de la machine, et Puyo Puyo Tetris qui fait plus de ventes sur cette dernière que sur PS4 (le titre n'est en revanche qu'à la 18ème place en combinant les deux versions).



1. Mario Kart 8 Deluxe (New)

2. Sniper Ghost Warriors 3 (New)

3. Grand Theft Auto V (+1)

4. Little Nightmares (New)

5. Zelda : Breath of the Wild (+5)

6. LEGO Worlds (-2)

7. Ghost Recon Wildlands (-6)

8. Call of Duty : Infinite Warfare (=)

9. FIFA 17 (-6)

10. Horizon Zero Dawn (-4)