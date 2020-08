Éditeur : Dangen Entertainment

Développeur : Bombservice

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 10 Septembre 2020

Langues : Français / Anglais / Japonais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois / Russe / Espagnol.

Par le développeur de Momodora : Reverie Under The Moonlight C'est la suite spirituelle de la licence MomodoraL'encre et le sang tachent les rues de Ramezia. Les sorcières doivent brûler et les péchés être jugés. En tant que soeur Semilla, aventurez-vous à brûler les piliers de l'hérésie à Minoria.