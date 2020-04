Le système de Magnetia court un grave danger, par la faute d'un ennemi maléfique détruisant la galaxie. Tout repose sur les épaules d'un robot explorateur : Super Magbot !Armé du pouvoir de contrôler les polarités magnétiques positives et négatives, Super Magbot devra traverser une myriade d'environnements pour sauver sa planète natale, Mag Tek.

Who likes this ?

posted the 04/15/2020 at 04:00 PM by nicolasgourry