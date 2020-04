Le système de Magnetia court un grave danger, par la faute d'un ennemi maléfique détruisant la galaxie. Tout repose sur les épaules d'un robot explorateur : Super Magbot !Armé du pouvoir de contrôler les polarités magnétiques positives et négatives, Super Magbot devra traverser une myriade d'environnements pour sauver sa planète natale, Mag Tek.

Like

Who likes this ?

posted the 04/15/2020 at 04:00 PM by nicolasgourry