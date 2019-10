Éditeur : Curve Digital Développeur : Kuju Entertainment Genre : Action/Stratégie Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 19 Novembre 2019 (PC/PS4) 21 Novembre 2019 (Switch) 22 Novembre 2019 (XOne) -Le jeu sort en dématérialisé et plus tard en physique-

Like

Who likes this ?

posted the 10/24/2019 at 05:05 PM by nicolasgourry