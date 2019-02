Le dungeon-RPG des canadiens de Red Hook Studios reviendra sur divers supports (probablement, étant donné que seuls les indés cherchant la faillite évitent la Switch de nos jours), avec une suite à part entière.Les développeurs ont lâché quelques (maigres) infos supplémentaires à PC Gamer , outre la bande-annonce disponible ci-dessous. Si l’on nous promet un retour des combats classiques (bien que dans une forme améliorée), on nous annonce uncomplètement différent, avec une aventure centrée sur le voyage plutôt que la gestion d’une zone. Le fantastique narrateur, distributeur stylé de phrases cultes si il en est, devrait être de retour et le jeu sortira initialement en, sans date précise connue à ce jour.

Who likes this ?

posted the 02/19/2019 at 07:36 PM by iglooo