Un portage effectué par la même équipe ayant porté Ys Seven sur PC !



En attendant un nouveau portage console qui arrivera forcément un jour ou l'autre vu la popularité grandissante de la saga (du moins on l'espère), XSEED Games vient d'annoncer qu'ils allaient sortir en occident sur PC dès cet été le J-RPG de Falcom , à savoir Ys : Memories of Celceta . Pour rappel, Ys : Memories of Celceta fut tout d'abord sorti sur PS Vita en 2012 au Japon et en 2013 partout dans le monde, puis une première fois sur PC exclusivement pour le marché chinois en 2015.



La version PC tout juste récemment annoncée de Ys : Memories of Celceta sera prise en charge par la même équipe s'étant occupée du portage PC de l'excellent Ys Seven . Le jeu bénéficiera bien évidemment de nombreuses améliorations, notamment des visuels améliorés avec la possibilité d'y jouer en résolution HD en mode écran large, la frame-rate complètement débloquée, des contrôles entièrement personnalisables, le support pour y jouer avec la souris et bien plus encore.



Ne sachant que son nom, Adol Christin se réveille et se retrouve dans la ville de Casnan, une ville frontalière animée au bord d'une mer infinie d'arbres et dotée d'une nature particulièrement sauvage. Privé de son passé et de ses objectifs actuels, il passe son temps à errer dans la ville jusqu'à ce qu'un voleur qui prétend le connaître finisse par le rejoindre dans une mission soudaine pour nettoyer la mine locale de monstres l'ayant infestée. Cette quête inattendue réveille les instincts d'épéiste accompli d'Adol, et accompagné du voleur Duren, ses aventures attirent l'attention d'un général de l'armée de Romun stationné dans la ville. Impressionné par leurs compétences, Elle engage le duo pour l'aider à cartographier "la Grande Forêt de Celceta", une tâche que beaucoup de personnes ont tenté, mais dont aucun n'en est revenu. Loin du bord de la frontière, Adol et Duren devront braver les dangers de Celceta, tout en gardant constamment à l'oeill tous les indices qui pourraient permettre à Adol de retrouver ses souvenirs perdus. Plus important encore, il devra utiliser son meilleur jugement pour décider à qui il devra faire confiance et qui utilise sa perte de mémoire pour le tromper...



Revisitez les décors du culte et favori Action-RPG Japonais Ys IV et explorez la terre et les personnages de Celceta d'une toute nouvelle manière avec Ys : Memories of Celceta sur PC. Publié à l'origine sur PS Vita en 2013, ce Remaster PC du titre supporte une large gamme de résolutions en HD, plusieurs options pour régler la frame-rate et une option débloquant la frame-rate en question, des contrôles entièrement personnalisables, le support pour y jouer avec la souris et beaucoup d'autres choses qui font de l'aventure d'Adol la plus immersive et la plus impressionnante visuellement sur les terres de Celceta à ce jour. Explorez l'un des lieux les plus vastes de l'histoire de la saga, disposant d'un système de cartographie robuste et détaillé, qui au passage comprend des points de cheminements personnalisables pour empêcher les aventuriers de se perdre, tout en explorant et en découvrant les nombreux secrets cachés dans le désert. Le système d'équipe avec de multiples personnages désormais familier et les combats en temps réel avec différents types d'armes instauré dans Ys Seven fait son retour dans Ys : Memories of Celceta pour délivrer des actions rapides, mais également stratégiques ponctuées par des choix significatifs de la part du joueur. La version PC proposera également un mode "Boss Rush", le mode favori des fans, qui opposera Adol seul ou avec des coéquipiers contre une gamme de boss de plus en plus difficiles et surtout chronométré.