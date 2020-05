Magical Girl

Grande nouvelle pour les fans de Magical Girl et de bastons qui déchirent, Precure, la plus longue série de Magical Girl arrive enfin en france dans une version non dénaturée (pas Glitter Force, quoi!!)En effet, ADN annonce l'arrivée de la licence sur son service pour le 18 juin, reste qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quelle saison de Precure est concernée (on peut exclure Smile et Doki Doki à cause de Glitter Force, je pense, mais ça laisse 15 autres saisons possibles)Pour patienter, grosse selec d'AMV badass sur la licence