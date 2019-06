Arkane Origin

Deathloop

Julianna et Colt

Analyse

Bienvenue à tous pour l'inauguration de ce tout nouveau groupe qui se concentrera sur l'actualité autour d'et de ses productions à venir. Peut-être même nous reviendrons en détail sur d'anciens jeux. Et pour ceux qui ne sont pas familiers du studio, un rapide résumé de ses origines avant d'attaquer le cœur de l'article :Alorsqu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un studio de développement de jeu-vidéo fondé en 1999 parà Lyon. Le premier jeu du studio sera, un jeu à la première personne avec une légère dimension RPG qui aura rencontre un grand succès. En 2005,décide d'ouvrir un second studio à Austin, au Texas, studio désormais sous la supervision d'. Retenez-bien ces deux personnes, ce sont les grands noms ! De là, naîtra, et un autre projet intituléqui lui en revanche sera avorté.C'est en 2012, deux ans après le rachat par, que sort la nouvelle grosse production. Un jeu qui aura marqué sa génération, un jeu dont je ne me lasserai jamais au passage. Et il en va de même pour sa suite,, et. Arkane aura travaillé sur Bioshock 2, et même récupéré et reboot un jeu annulé de, autre succès critique. Mais malgré ces bonnes critiques, les ventes ne suivaient malheureusement pas à chaque fois. Aujourd'hui,inversera peut-être la tendance, avec leur tout nouveau jeu annoncé à l'E3 2019 :. Et c'est là qu'on commence réellement cet article.Voilà deux années qu'n'avait pas donné de nouvelles après les sorties deet, et alors que nous étions informés queprenait sa retraite (définitive ou temporaire nous l'ignorons, j'espère le dernier cas) nous attendions donc avec curiosité la prochaine aventure du studio. C'est au cours de la conférenceque l'annonce fut faite par deux français venus tout droit de Lyon, et ils étaient fucking chauds comme ils l'auront si bien dit !Deux hommes visiblement passionnés qui ne sont pas venus les mains vides, mais avec un gros trailer de présentation, sans gameplay certes, mais qui est de coutume avec les Dishonored par exemple. Dans le trailer ci-dessous, très stylisé, on y reconnait de suite la pâte des jeux Arkane ne serait-ce que par les possibilités de gameplay déjà mises en évidence. Mais j'y reviens après, d'abord, place à la vidéo.Développé par la team d'sera un. L'action se déroulera sur une île gelée en proie au chaos nommée. Une île où la folie semble avoir frappée, le trailer l'évoque, et rappelle immédiatement des jeux commeou encore la belle et triste. Le joueur sera amené à la parcourir cette île, regorgeant d'environnements uniques, avec des. L'objectif du jeu ? De ce que l'on sait pour l'instant, nous incarnons un assassin qui devra briser un cycle. Pour cela, comme tout assassin,, et particularité ? Il y aAlors qu'est-ce que c'est réellement ? Bonne question. En l'état, on a l'air de se rapprocher d'un. La nouveauté principale reste cette composante de rivalité entre les deux assassins. Qui nous incarnerons ? Pas d'info, mais d'après Dishonored 2 et Prey, j'ose croire que nous devrons faire un choix dès le début, et choisir notre assassin. D'ailleurs qui sont-ils ? Voyons ça de suite.Commençons par. D'après son accoutrement semblable aux habitants, elle semble faire partie de cette île. Elle démarque sa rivalité avec Colt d'entrée de jeu, sur cette île,. Au niveau de ses compétences, elle manie le fusil de précision, le fusil d'assaut, les doubles pistolets mitrailleurs, la machette et dispose de la capacité de se téléporter. Elle est très agile, capable de tirer et sauter, de courir sur les murs, et on l'aperçoit brièvement se battre avec ses pieds.S'ensuitet là aussi si on regarde ses vêtements, on peut faire un parallèle avec son surnom. Il semble porter une veste d'aviateur, peut-être était-il le capitaine de son unité, et on le retrouve échoué sur les plages de l'île. Peut-être est-il arrivé ici suite à un crash. Niveau armement, il maîtrise aussi bien le magnum que le fusil à pompe, et dispose d'un pouvoir de type poussée, peut-être télékinésie. Au contraire de, lui s'estime piégé sur cette île, il n'y est pas volontairement.L'île aussi semble avoir dévoilé quelques secrets, peut-être même son inspiration. En effet, peut-être vous êtes familiers de l'artiste suédois. Non ? Eh bien voici l'une de ses œuvres :Il y a un petit quelque chose non ? Et quant à ces structures circulaires mystérieuses, pure spéculation, mais le cercle symbolise l'infini. Et quel est le thème du jeu ? Une boucle de la mort,. Probable que ces structures aient leurs importances. Pour renforcer cette idée de l'importance de la boucle et de l'infini, notez dans cette image le : "".. Cela signifie aussi "" et "". Souvenez-vous, j'évoquais le fait qu'il soit possible que Colt soit un aviateur qui se soit écrasé sur cette île. Eh bien j'ajouterai qu'il est même peut-être mort dans le crash. Quand Julianna le tue une première fois, il se réveille sur la même plage. Julianna quant à elle, une fois tuée par Colt, se réveille dans un lit. Le sien ? On ne sait pas, mais ça renforce l'idée selon moi qu'elle a toujours vécu sur cette île, ou qu'en tout cas elle y est venue de son plein grès.Et si le jeu était constitué ainsi ? Un peu à la manière dudu même studio, une dimensionoù il va falloir mourir et mourir pour en apprendre sur le monde et éviter de répéter les mêmes erreurs. Veiller à se laisser de quoi nous aider pour notre prochaine résurrection. Pure spéculation de ma part...Dernier point sur l'image du dessus, un tas de nom sont cités, peut-être les personnages du jeu. Et au-delà, avec le concept de folie évoqué, je me demande si l'on a pas affaire à un jeu télévisé. L'intro du trailer fait clairement penser à l'intro d'une émission, et la fin fait référence à ce que l'on peut trouver à la fin des trailers de films ou sur les affiches de cinéma. Il est d'ailleurs précisé que "" est produit en partenariat avec "", peut-être le grand ennemi du jeu. Une sorte de Hunger Games à 2. Et soyons fous, une dimension multijoueur ? Nous partageons le même monde, l'un doit le protéger, l'autre doit le détruire ?Ce qui est sûr, c'est que le concept de mourir est au cœur même du jeu. "." Reste à voir en jeu comment ça se passera.La musique choisie pour le trailer n'est pas anodine non plus. Elle se rapproche du mode de pensée de Colt, de cette sensation d'être piégé. Il n'a nulle part où fuir, nulle part où se cacher, et en attendant plus d'informations, c'est donc en musique que je vous quitte.