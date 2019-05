animes

Wakanim nous propose de découvrir en simulcast, la série L'attaque des titans saison 3 ep 14 vostfr (Shingeki no Kyojin) en simulcast. L'anime est l'adaptation du manga de Hajime Isayama par le studio WIT STUDIO sous direction de Masashi Koizuka.Dans un monde ravagé par des titans mangeurs d’homme depuis plus d’un siècle, les rares survivants de l’Humanité n’ont d’autre choix pour survivre que de se barricader dans une cité-forteresse. Le jeune Eren, témoin de la mort de sa mère dévorée par un titan, n’a qu’un rêve : entrer dans le corps d’élite chargé de découvrir l’origine des titans, et les annihiler jusqu’au dernier…