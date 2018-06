Après un court teaser dévoilé il y a plusieurs mois, FromSoftware dévoile enfin un de ses nouveaux projets : Sekiro – Shadows Die Twice, édité par Activision. Un jeu d'action-aventure à la troisième personne avec des éléments RPG, réalisé par Hidetaka Miyazaki et prévu pour 2019 sur PS4, Xbox One et PC (Steam). L'attente aura été très longue, mais nous pouvons enfin parler du nouveau jeu de FromSoftware. Je vais revenir sur cette annonce afin de faire le point sur les informations disponibles. Commençons par l'éditeur : Activision.



« Collaboré avec Activision pour Sekiro : Shadows Die Twice est une expérience très excitante pour nous, » déclare Hidetaka Miyazaki, président et game director chez FromSoftware. « Avec Sekiro, plusieurs membres du studio, y compris moi-même, sommes ravis d'explorer les thèmes de l'époque Sengoku et ninja pour la première fois. Nous sommes impatients de voir les joueurs découvrir le jeu. »

« De Dark Souls à Bloodborne, FromSoftware a établi un niveau d'excellence qui lui est propre dans notre industrie, et nous sommes très honoré de travailler avec eux en apportant Sekiro aux fans du monde entier, » indique Steve Young, Chief Revenue Officer chez Activision. « Sekiro : Shadows Die Twice ajoutera non seulement un nouveau genre passionnant au portfolio d'Activision, mais offrira également aux joueurs une expérience qui ne ressemble à aucun autre jeu de FromSoftware à ce jour. »



(à noter que ce dernier ne publiera pas le jeu ni au Japon ni en Asie)



Concernant Sekiro : Shadows Die Twice.



Prenez votre revanche.

Rétablissez votre honneur.

Tuez ingénieusement.