Actualité Pokémon

Mars : Regigigas & Heatran

Avril : Raikou & Entei

Mai : Xerneas & Yveltal

Juin : Zygarde Chromatique

Juillet : Tornadus & Thundurus

Aout : Kyogre & Groudon

Septembre : Latios & Latias

Octobre : Reshiram & Zekrom

Novembre : Ho-Oh & Lugia

En effet, après une année 2016 ou la Pokémon Company avait fêtée les 20 ans de la licence en nous offrant une distribution de Pokémon Fabuleux chaque mois, voici qu'elle réitère l'opération mais cette fois ci avec les Pokémon Légendaires :La première distribution mettra donc à l'honneur le duo 4G à savoir Palkia et Dialga.La distribution débutera le 2 février 2018 via un code qu'il sera possible d'obtenir via les différents Micromania de France (et oui encore malheureusement). Le code sera valable jusqu'au 23 mai 2018 et pourra être utilisé dans Pokémon Soleil/Lune ou Pokémon Ultra Soleil/Ultra Lune.Pour ceux qui ont la flemme de regarder la petite vidéo ci dessus, voici le récapitulatif des distributions à venir cette année :Voila pour les infos des distributions de légendaires. Dès qu'une nouvelle distribution commencera, une petit article apparaitra afin de faire un rappel. Vous pouvez aussi aller sur le lien en dessous pour consulter les infos du site officiel.