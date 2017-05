Windows

Windows 10 se porte bien, et Microsoft tient à le faire savoir.



"Windows 10 se porte bien. Il s'est passé plusieurs mois depuis que nous avons annoncés que nous avions 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels, mais plus de 300 millions l'utilisent tous les jours pendant 3 heures et demi. C'est l'adoption la plus rapide que nous ayons vu dans notre société, et nous constatons un excellent déploiement. Nous ne pourrions pas être plus ravis des progrès réalisés sur Windows."

En septembre dernier, Windows 10 avait franchi le cap des. Un chiffre impressionnant mais qui ne renseigne pas complètement sur le niveau d'adoption du dernier OS de la firme de Redmond.Lors d'une interview accordée à Bloomberg, Yusuf Mehdi, le PDG de Microsoft, a décidé de répondre à cette question en dévoilant que plus de 300 Millions d'utilisateurs passaientà utiliser Windows 10.Un résultat encourageant pour la firme qui mise tout sur la centralisation autour de son célèbre OS.