- Chaque épisode fera 30 minute- La première saison sera diffusée en 4 parties (combien d'épisode par partie? On ne sait pas.)- Pas de date exacte pour la diffusion de la première partie de la saison- La série se focalisera sur le clan Belmont :- La série sera une adaptation de- Le producteur décrit que ce sera du Castlevania dans la veine de Game Of thrones- Warren Ellis produit aussi la série- Warren Ellis a ajouté beaucoup de profondeur à l'histoire.- La série seraaux USA- Dans une interview de 2015, Shankar donnait les inspirations suivantes pour la série :. Toujours écrite par Ellis- Le producteur promet que cette série mettra fin à la triste tradition des adaptations de jeux vidéos en film /séries de mauvaises qualité qui sont fait en occident.

posted the 02/09/2017 at 04:08 PM by maxleresistant