Siren et Magisa, deux boss énigmatiques dont le background ne sera pas vraiment étoffé dans le jeu, comme beaucoup d’autres.









Le jeu du point de vue de notre cher Gilgaga...









Exdeath a la classe, mais n’a pas une psychologie très fouillée.















85 chefs d’œuvres de la SNES selon ce classement japonais.



Interview de Ted Woolsey sur la localisation de jeux

L’incroyable histoire de la fan trad de Final Fantasy V







La traduction de la version PS1 dans toute sa splendeur.



Interview de Sakaguchi sur son rôle dans la série.