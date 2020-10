(Vidéo en anglais mais sous-titres FR possibles, pour une fois)

Aloha les gens,Petit article suite à une vidéo intéressante sur laquelle je suis tombé (et à mon avis, je regarderais les autres vidéo de la chaîne), et que je trouvais intéressant de vous partager, la voici :En gros, l'auteur part du tout récent Crash Bandicoot 4, qui propose d'emblée au joueur de choisir entre un mode "classique" (perdre des vies fais revenir en arrière et fais craindre un game over) et un mode "moderne" (plus de game over, on retourne au dernier checkpoint quoiqu'il arrive), pour poser une problématique qui revient depuis plusieurs années déjà dans les jeux : et si le système de vies, notamment dans les jeux de plate-formes, beat'em up et shoot'em up, c'était has been ?Le joueur d'aujourd'hui a-t-il encore envie de subir un game over qui risque de lui faire recommencer une bonne portion de jeu ? Un tel système est-il encore utile si pour anticiper la frustration des joueurs, les développeurs inondent ces derniers de moyens d'obtenir des vies ? Qu'est-ce que ça change en terme de feeling et de progression ?Je vous encourage bien sûr vivement à regarder d'abord la vidéo qui couvre très bien cette problématique et ses différentes applications, puisqu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients en terme de plaisir de jeu avec un système de vies.Pour ma part, je ne pense pas que le système est désuet, loin de là, mais il doit être adapté au reste du game design du jeu, et à la difficulté souhaitée par les développeurs : il est clair qu'un système de vies + game over dans Super Meat Boy qui nous forcerait à revenir plusieurs niveaux en arrière en cas d'échec, ce serait infernal !A l'inverse, je ne dois pas être le seul à trouver paradoxalement frustrant les avalanches de vies que l'on gagne dans les récents jeux Mario ou DKC, si bien qu'on se demande à quoi ça sert de farfouiller dans les niveaux pour trouver des pièces ou des bananes... C'est ce qu'à fini par se dire Nintendo, qui a purement et simplement enlevé le système de vie dans Mario Odyssey, au détriment d'un certain challenge.C'était plus gratifiant dans les anciens jeux, qui demandaient une certaine gestion des vies : si on voulait avoir assez de vies pour s'assurer de pouvoir survivre dans les niveaux avancés (et donc difficiles), il était utile de fouiller les niveaux à la recherche de la moindre pièce ou bonus de vie. Quitte à parfois créer des comportements un peu absurdes : Qui n'est jamais retourné dans les premiers niveaux d'un jeu, les DKC sur SNES par exemple, pour farmer les vies dans les niveaux qui en contiennent généralement à foison, histoire de se parer pour la suite de l'aventure ?...Une autre utilité, point qu'aborde la vidéo, est d'apprendre les niveaux par coeur pour tenter d'économiser ses vies pour le boss qui va suivre, comme dans un Megaman par exemple.Evidemment, à l'époque les vies étaient surtout un héritage de l'arcade, où chaque vie correspondait à une chance du joueur avant un fatidique game over qui l'obligeait à dépenser de nouveau ses sous ; système qui a fait le chemin sur consoles où, les jeux étant encore assez courts, il fallait que la difficulté soit de mise pour éviter que le joueur finisse le jeu en une après-midi. Mais c'était aussi ce qui faisait qu'on s'appropriait le jeu : à force de répéter plusieurs fois les mêmes portions de niveaux, on finissait par le connaître, et on s'en souviendra plus tard comme de niveaux qui nous ont marqués. A l'inverse, j'éprouve souvent aujourd'hui quand un jeu est trop facile le sentiment que je le fait simplement en ligne droite, et une fois terminé, je m'aperçois qu'aucun niveau ne m'a vraiment marqué...Qui plus est, le fait est que le système pouvait se révéler être très gratifiant, que ce soit pour avoir bien géré son stock de vie, d'avoir poussé à la recherche de bonus, ou simplement avoir su surmonter un passage difficile.Mais cela a-t-il encore du sens aujourd'hui ?... Certains jeux (comme Shovel Knight, Ori et d'autres évoqués dans la vidéo) jouent merveilleusement bien avec le concept de checkpoints pour que le joueur calibre soi-même sa difficulté, le système de vie ne pourrait-il donc pas être transformé pour créer de nouveaux types de challenges ?Je vous laisse réagir en commentairesBon jeu à tous et à toutes !