Ray-tracing, RDNA2, quick resume,... C'est bien beau tout ça mais un aspect important pour moi c'est des serveurs rapides et un débit de téléchargement normale!Car devoir attendre 2 heures pour télécharger 10GB avec la fibre par cable sur PS4 c'est lamentable!Cela a toujours été un problème sur PS4!Avec des jeux de plus en plus lourds, des patchs (même day-one) en veux tu en voila, un bon débit de téléchargement c'est un minimum en 2020.Ou même pouvoir télécharger un patch avant d'acheter un jeu serait top!

posted the 10/21/2020 at 10:36 AM by asakk