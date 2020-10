Vous pouvez transférer des jeux numériques, des données de jeu et des sauvegardes de jeu d'une console PS4 à une console PS5 en utilisant des câbles LAN ou en vous connectant sans fil (WiFi). Si vous avez déjà stocké des jeux PS4 et des données de jeu dans le dispositif de stockage USB externe connecté à votre PS4, vous pouvez les transférer vers la PS5 avec ce dispositif de stockage USB externe. Et si vous êtes membre de PS Plus, vous pouvez également synchroniser les sauvegardes de jeux PS4 sur PS5 grâce au stockage en cloud.Donc via cables LAN et wifiVia stockage externe type USBVia le cloud