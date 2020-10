Hello Gamekyo ! Retour après pas mal d'absence, le fameux jeu des citations qui a toujours été apprécié, le but est très simple. Je vais balancer des phrases de jeu ou de film et vous devrez trouvez de quel jeu ou film ça provient. (je mettrai le pseudo de celui qui trouve devant la citation)Bonne chance, car comme indiqué dans le titre c'est niveau extrême ! Essayez de pas allez voir sur Internet soyez fair play(jeu) (Trouvé par Waurius59) Batman Arkham Asylum(film) (Trouvé par Kirk) King Kong(jeu) Trouvé par Torotoro (TLoU2)(film) (Trouvé par Voxen) Les 8 Salopards(jeu)(film) (Trouvé par Grievous) La Guerre des Mondes(jeu)(film) (Trouvé par Lambo) Joker(jeu)(film) (Trouvé par Waurius59) Bienvenue chez les Cht'is(jeu)(film) (Trouvé par psxbox) Star Wars IV A New Hope(jeu) (Trouvé par Gavad) Super Mario Sunshine(film)(jeu)(film) (Trouvé par Docbrown) Apocalypse Now(jeu)(film) (Trouvé par Sorow) Deadpool(jeu) (Trouvé Par Noishe) StarFox Adventure(Série) trouvé par Torotoro59 (TWD)Voilà, bonne chance !