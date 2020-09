Resident Evil Infinite Darkness est une série produite en collaboration par Capcom, TMS Entertainment & Marza Animation Planet pour le géant Netflix.Une image de présentation officielle a été diffusée,et d'autres images ont par ailleurs circulé sur Twitter, notamment des artworks via le compte de Dusk Golem :Ce dernier communique par ailleurs quelques informations complémentaires :-La série sera une exclusivité de Netflix mais sera diffusée de façon globale (ce qui signifie probablement une diffusion multi-régions)-Les événements de la série sont canoniques Resident Evil Infinite Darkness fait partie intégrante de la célébration du 25e anniversaire de la série Resident Evil.-Une attention particulière a été apportée au son, il est recommandé d'utiliser un casque lors du visionnage-Le style de la série est décrit comme "action-horreur", avec des éléments de "suspense-horreur" et d'une "action dynamique à couper le souffle"-D'autres visages familiers pourraient apparaître dans des rôles secondaires.Enfin, Tsuyoshi Kanda annonce que Resident Evil VILLAGE et la série Netflix Resident Evil Infinite Darkness et l'autre série lives Netflix, n'est que le début du 25e anniversaire de la série, et que d'autres choses sont à venir encore pour la saga.Pour info, Resident Evil Outbreak est toujours en statut OK sur le site officiel comme RE2 Remake en son temps et qu'un Resident Evil 4 Remake est toujours sagement en train d'attendre pour Dusk Golem.