Cette fois pour le Game Live Japan 2020 qui est en parallèle au Tokyo Game Show, Koei-Tecmo a présenté un peu plus sur Hyrule Warriors: Ere du Fléau avec cette fois un passage centré sur Daruk, le vaillant Goron destiné à devenir un des 4 champions, avec en prime un peu plus de gameplay d'Impa.

posted the 09/27/2020 at 09:26 AM by masharu